Katze wird angeschossen

Ein Tierbesitzer teilte der Polizeiinspektion in Haßfurt mit, dass in der Nacht zum Sonntag "Am Krainberg" in Kirchaich auf seine weiß-schwarze Katze geschossen und das Tier verletzt worden sei. Vermutlich benutzte der Schütze ein Luftgewehr. Das Projektil steckte noch in der Katze und musste von einem Tierarzt entfernt werden. In der Tatnacht fanden in dem Oberauracher Gemeindeteil mehrere Feiern statt. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270 melden. Wer kann helfen?