Katze verjagt Einbrecher

Die Kelleraußentüre an einem Mehrfamilienhaus in der Steinacher Gartenstraße wurde am vergangenen Wochenende aufgebrochen. Wie die Besitzer bei ihrer Rückkehr am Montagmorgen feststellten, war der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in den Keller eingedrungen. Es wird in diesem Zusammenhang vermutet, dass eine Katze, die sich stets im Keller aufhält, in das Obergeschoss geflüchtet war und eine sogenannte Katzenklappe in der Treppenhaustüre hierbei laut geklappert hat, berichtet die Polizei. Der Schaden an der Kellertüre ist gering. Lediglich das ausgebrochene Winkelschließblech muss neu befestigt werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum nimmt die Polizei, Tel.: 0971/714 90, entgegen. pol