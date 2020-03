K.A.T.Ze hat neue Öffnungszeit

Der am längsten bestehende Secondhandladen Kronachs für Kinder, Jugendliche und Schwangere, möchte noch kundenfreundlicher werden. In der K.A.T.Ze (Kinder-ausstattungszentrale) werden. Babykleidung und -ausstattung, Kommunionkleider und Konfirmationskleidung, Umstandskleidung und vieles mehr angeboten. Es werden nur gut erhaltene und saubere Waren angenommen, die dann drei Monate zum Verkauf stehen.

Der vom Sozialdienst katholischer Frauen getragene Laden, der von vielen Ehrenamtlichen geführt wird, befindet sich im Stadtgraben 11.

Auch in den Ferien

Die Öffnungszeiten sind ab sofort am Dienstag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr in denen Waren angenommen und verkauft werden. Am Donnerstag ist die Verkaufszeit von 16 bis 18 Uhr. Auch in den Ferien gibt es ab jetzt einen Verkaufstermin, und zwar jeden Dienstag von 14 bis 17.30 Uhr. red