Katze ausgewichen, Ampel gerammt

Rund 20 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend am Bahnhofsplatz ereignete. Eine 47-Jährige befuhr die Zweigstraße von der Post kommend in Richtung Spielothek, als vermutlich eine Katze die Fahrbahn kreuzte. Die Frau wich dem Tier aus und prallte dabei gegen die Ampel am Bahnhofsplatz, die wiederum aus der Verankerung gerissen wurde. Verletzt wurde die Fahrerin bei dem Unfall nicht.