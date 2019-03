Katschenreuther Feuerwehr ist stolz auf den Nachwuchs

Die Feuerwehr Katschenreuth hat nicht mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Aktuell zählt der Verein 228 Mitglieder, was Vorsitzenden Erwin Lauterbach in der Hauptversammlung sehr freute. Die Katschenreuther hätten eine Kinder- und Jugendwehr ins Leben gerufen und die Geselligkeit gepflegt. Dennoch könnte der Zuspruch an den Sirenensamstagen besser sein.

Der Vorsitzende hoffte, dass das Brunnenbergfest wieder besser angenommen wird - vor allem von der Jugend.

Kein Maibaumfest mehr

Das beliebte Maibaumfest werde es dagegen aus Sicherheitsgründen nicht mehr geben.

Kommandant Werner Sattler blickte auf sieben Einsätze, darunter den Brand der Tennishalle Schneider in Kulmbach zurück. Insgesamt seien die Aktiven 1918 Stunden unterwegs gewesen.

Die Zahl der Aktiven sank laut Sattler von 50 auf 44. Dafür seien neun Kinder und elf Jugendliche aktiv.

Der Kommandant betonte, dass alle Feuerwehrleute mit Piepsern ausgestattet werden sollen. Außerdem seien neue Schnittschutzhosen nötig.

Nina Schmalfuß und Nicole Schmalfuß gingen auf die Aktivitäten der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Spielerisch sollen die Kleinen an die Feuerwehrtechnik herangeführt werden.

Ein positives Ergebnis vermeldete Kassier Mark Zeiß.

Kreisbrandinspektor Tom Limmer bezeichnete die Katschenreuther als "Vorzeigewehr" im Landkreis. Sie schenke jedem neuen Erdenbürger einen Rauchmelder. Außerdem sei die Nachwuchsarbeit vielversprechend.

Oberbürgermeister Henry Schramm betonte, dass die Stadt mehr als eine Million Euro jährlich für ihre Wehren ausgibt. 500 Ehrenamtliche sorgten für Sicherheit und hätten im vergangenen Jahr 550 Einsätze bestritten, sagte er.

Mit der Ehrung verdienter Mitglieder klang die Jahreshauptversammlung aus: Dieter Meisel hält der Katschenreuther Wehr seit 40 Jahren die Treue.

Für 25 Jahre wurden Matthias Lauterbach, Helmut Weith und Mark Zeiß geehrt. Sonny Adam