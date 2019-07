Katrin Schnell glänzt mit Traumnote 1,0

Die Absolventen erhielten im Kreiskulturraum aus den Händen ihrer Klassenleiter und von Direktor Uwe Schönfeld ihre Abschlusszeugnisse. 20 von ihnen erreichten einen Notendurchschnitt bis 2,0. Die Jahrgangsbesten bis 1,5 - drei an der Zahl - wurden von Landrat Klaus Löffler gesondert ausgezeichnet. Die Jahrgangsbeste Katrin Schnell qualifiziert sich automatisch für den Preis des "oberfränkischen Realschulchampions".

Der fröhlich-bunten Feier voran ging ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Zur feierlichen Verabschiedung fanden sich viele Verwandte und Freunde ein. Begrüßt wurden diese von Konrektor Franz Mairoser, der ihre Schulzeit mit der "Tour de France" und ihren Etappen verglich und die Mittlere Reife als Schlüssel und Türöffner bezeichnete, um die weitere Laufbahn frei wählen zu können. Abschließend appellierte er an die jungen Leute, den wenigen Chaoten, die versuchten, unser Wertesystem infrage zu stellen, die Grenzen aufzuzeigen.

Landrat Klaus Löffler betonte, dass die Region qualifizierte und motivierte Nachwuchskräfte brauche. Es könne eine reizvolle Herausforderung sein, an der Zukunftsgestaltung der Heimat professionell mitzuwirken. "Halten sie an der Perspektive fest, dass unsere Heimatregion ein attraktiver Arbeits- und Lebensraum sein kann", bat er. Seinen Worten schloss sich der Wallenfelser Bürgermeister Jens Korn an, der auch namens seiner zahlreich anwesenden Amtskollegen aller Schüler-Heimatgemeinden gratulierte.

Schulleiter Uwe Schönfeld zeigte sich sehr stolz auf das hervorragende Abschneiden des Jahrgangs. Er appellierte an die Entlass-Schüler, keine Angst vor Fehlern zu haben, sich nicht manipulieren zu lassen und ihren eigenen Weg konzentriert und mit der notwendigen Ruhe zu gehen.

Wertschätzung für die Lehrer

Stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Sabine Unglaub hoffte, dass die fast 80 Absolventen viele gute Erinnerungen von ihrer Schule mitnehmen. In sehr herzlicher Art und Weise verabschiedeten die Klassenleiter der drei zehnten Klassen - Elke Buckreus, Jens Kodalle und Gabriele Fröba - die Schüler. Nicht nur ihnen fiel der Abschied sichtlich schwer, auch die Absolventen fanden für ihre Lehrer viele wertschätzende Worte des Dankes. Mit der Auszeichnung der drei Jahrgangsbesten Katrin Schnell, Lena Schubert und Julia Suranovsky durch den Landrat ging es zum Höhepunkt des Abends über.

Den Schülersprecherinnen Sofia Förtsch, Leonie Himmel und Elena Pietrafesa war es ein großes Anliegen, sich bei ihren Lehrern zu bedanken, die sie zu jeder Zeit unterstützt hätten. Gleiches gelte insbesondere auch für den Elternbeirat der Schule, ihre "Heldin" Claudia Bobreck vom Schulsekretariat sowie für die beiden Verbindungslehrer Anja Betz und Matthias Böhm. Für die musikalische Umrahmung der Entlass-Feier sorgten das Bläserensemble der Schule unter Leitung von Axel Stumpf, der Schul- und Abschlusschor unter Leitung von Elke Buckreus sowie die Solisten Lucas Eidloth, Sophie Reh, Annika Reh, Paul Reuther und Evelyn Scheffler.

Danach wurde im Kronacher Schützenhaus kräftig weitergefeiert.

Absolventen bis zur Note 2,0 waren:

Katrin Schnell, 1,0 (Schulbeste/Klassenbeste 10 a); Lena Schubert, 1,18 (Klassenbeste 10 b); Julia Suranovsky, 1,45; Emilie Hohenberger und Annalena Schmitt, jeweils 1,55; Lucas Köstner, Marlon Roth (beide Klassenbeste 10 c) und Julia Brehm, jeweils 1,73; Emma Eidloth, Albrecht Guggemos und Yannick Ströhlein, jeweils 1,82; Lina Münzel, Leonie Eidloth, Helene Stöhr, Alexander Holzmann und Vanessa Karabuto, jeweils 1,91; Lukas Mertel, Lara Simon, Lara Barnickel und Lisa Hugel, jeweils 2,0. hs