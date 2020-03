Katrin Prediger ist die neue Vorsitzende des Singvereins Niederfüllbach

Der Singverein Niederfüllbach hat eine neue Führung. Bei der Hauptversammlung im "Beckenhaus" wurde Katrin Prediger einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Vorsitzende Christa Rauscher ließ sich als Unterstützung für die Anfangszeit, wie sie betonte, zur Stellvertreterin wählen. Die Wahl sei ein komplettes Neuland für sie, stellte Katrin Prediger fest. Doch aufgrund der vielen guten Zusprüche stelle sie sich der Herausforderung. Denn: "Der Singverein liegt mir am Herzen!" Zunächst müssten einige Gespräche geführt werden, um den Klangkörper wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Die Freude am Gesang solle wieder überwiegen.

Nach den Berichten von Schriftführerin Claudia Lewandowski, Kassiererin Silke Klaus, Silke Häfner, der Betreuerin des Kinderchors "Schmetterlinge", und Claudia Lewandowski für den Frauenchor "TonAb" blickte Christa Rauscher zurück. Der Mitgliederstand liege derzeit bei 139 Personen. Davon seien zehn Ehrenmitglieder, 35 aktive Erwachsene, 20 Kinder und 70 fördernde Mitglieder. Am Schluss ihrer 15-jährigen Amtszeit dankte sie ihren Mitarbeiterinnen für stets konstruktive Beiträge und Vorschläge. "Ich nehme viele schöne Erinnerungen an diese Zeit mit." Von ihren Chormitgliedern erhielt sie abschließend ein Präsent. Als letzte Tätigkeit nahm sie Auszeichnungen und Ehrungen noch selbst in die Hand. Die fleißigsten Probenbesucher Karin Späth, Martin Rauscher, Daniela Buhl und Christa Rauscher erhielten ein Präsent. Auch die eifrigsten Sängerinnen erhielten ein kleines Dankeschön.

Für 50 Jahre Singen wurde Bass-Sänger Heinz Großmann geehrt. Bürgermeister und Chormitglied Martin Rauscher führte die anstehenden Neuwahlen durch. Diese hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzende ist Katrin Prediger (neu), Stellvertreterin ist Christa Rauscher (neu), Schriftführerin Claudia Lewandowski und Kassiererin Silke Klaus. Zu Kassenprüferinnen wurden Sabine Böhringer und Susanne Föhrkolb bestimmt. Martin Rauscher stellte abschließend fest: "Ob bei freudigen oder traurigen Anlässen - es ist schön, den Singverein zu haben!" ka