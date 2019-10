Katja Furnier kandidiert als Vorsitzende

Nach dem Rücktritt von Rainer Möbus als Vorsitzender des Bad Rodacher Rückertkreises bahnt sich jetzt die Schließung dieser Personallücke an. Wie stellvertretender Vorsitzender Jochen Grams in der letzten Sitzung mitteilte, stellt sich Katja Furnier, eine gebürtige Coburgerin, zur Wahl. Diese soll im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr, im Haus des Gastes stattfinden. Furniers Bezug zum Rückertkreis basiert auf der Familiengeschichte. Ihr Urgroßonkel Ferdinand Berner war Gründer des Heimatmuseums. Beruflich war sie viele Jahre als IT-System-Expertin in Amerika tätig, ehe sie jetzt mit ihrem Ehemann wieder nach Coburg zog. vg