Katja Dinkel gewinnt Mallorca-Party-Reise für 1000 Euro

Die Aussicht auf eine kostenlose Flugreise nach Mallorca ließ am Kirchweihmontag zahlreiche Besucher bis Mitternacht auf dem Anger in Michelau ausharren. Doch nicht alle Losbesitzer waren gekommen, um bei der Verlosung der Bierlose und der Reise ihr Glück zu versuchen. Und so wurde "neues Los" zum Spruch der Nacht.

Der Kirchweihmontag ist traditionell der Tag der Vereine und Stammtische. Michael Pechmann sorgte musikalisch für Stimmung. An den Tischen wurden eifrig die Bierlose vorsortiert, um bereit zu sein, sobald Fortuna ihr Füllhorn ausschüttete. Preise im Gesamtwert von mehr als 1650 Euro warteten auf ihre Gewinner. Die Preise waren bunt gemischt und bestanden aus Sachspenden und Gutscheinen.

Die Hauptpreise kamen von der Brauerei Leikeim (50 Liter Bier), dem Straßendienst Weber GmbH (vier Stunden Heckenschneiden, nebst Abtransport) und der Firma Maddox (ein komplettes Trachtenoutfit im Wert von 200 Euro). Im Anschluss an die Verlosung der Sachpreise wurde der Gewinner der Mallorca-Party-Reise gezogen. Gestiftet hatte den Preis im Wert von 1000 Euro der Festwirt Christian Schug.

Vier Tage, vom 17. bis 21. Oktober, zum Mallorca-Closing 2019 beinhalteten Flug und Hotelaufenthalt und das VIP-Paket mit einem Meeting mit Peter Wackel im "Bierkönig". Da spitzten viele an den Tischen die Ohren, als dieser Preis gezogen wurde. Die Glückliche war schließlich Katja Dinkel aus Neuensee mit der Losnummer 3030.

Das Trachtenoutfit ging an Urban Hofmann aus Neuensee. Sybille Backert kann sich demnächst über eine frisch geschnittene Hecke freuen, und bei Daniela Robisch wird sicherlich schon bald ein 50-Liter-Fässchen Bier angestochen. kag