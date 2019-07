Katie Mahan in Lichtenfels

Mit dem Benefizkonzert zugunsten der "Stiftung unser Lichtenfels" am 1. August um 20 Uhr auf dem Lichtenfelser Marktplatz dürfen sich Klassikliebhaber ein weiteres Mal auf ein herausragendes Open Air freuen. Zu Gast in der Deutschen Korbstadt ist die amerikanische Pianistin Katie Mahan. Auf dem Programm stehen bekannte Werke von Beethoven, Liszt, Debussy, Chopin und Gershwin. Katie Mahan gilt als eines der herausragenden Talente der internationalen Konzertszene. Sie fasziniert ihr Publikum durch ihre bestechende Virtuosität, ihre einzigartige musikalische Persönlichkeit und ihre anmutige, charmante Bühnenpräsenz. Sie ist in verschiedenen Stilrichtungen zu Hause, und präsentiert dabei technisch anspruchsvollste Werke mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit. Sie gilt als Interpretin von höchstem Rang für die Werke George Gershwins, die sie in eigenen virtuosen Klavierbearbeitungen in Konzerthäusern weltweit spielt.

Sie spielt in der ganzen Welt

Seit ihrem Orchesterdebüt im Jahre 1999 konzertiert Katie Mahan rund um die Welt: in den Vereinigten Staaten, Europa, Russland, Japan und im Nahen Osten. Mit bekannten Orchestern, etwa dem Wiener Residenz Orchester, tritt sie in berühmten Konzertsälen wie dem dem Prinzregententheater München auf. red