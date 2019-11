Kathreinsball mit "Saitensprünge"

Die Freien Wähler laden wieder zum Kathreinsball in die Grundschulturnhalle am Freitag, 22. November, um 20 Uhr ein. Dies dürfte wegen der anstehenden Sanierung der Turnhalle wohl auch der letzte Ball in der gewohnten Umgebung sein. Die Tanzkapelle "Saitensprünge" aus Kasendorf wird mit flotter Tanzmusik für Stimmung und Unterhaltung sorgen. Im Eintrittspreis sind ein Begrüßungsdrink und ein reichhaltiges Buffet enthalten. Damit der Ball auch stattfinden kann, sind noch dringend Anmeldungen bis spätestens heute, Montag, bei Max Deuber, (Telefon 09572/9821); Lieselotte Fiedler, Maineck (Telefon 09572/9832) oder Ludwig Winkler, Woffendorf (Telefon 09572/4388) oder unter fw-kathreinsball@t-online.de notwendig. red