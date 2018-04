Kathrein Rattler ist jetzt Ehrenvorsitzende beim OGV

Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereines Altendorf begann mit dem Rechenschaftsbericht der Ersten Vorsitzenden Kathrein Rattler. Sie gab bekannt, von ihrem Amt zurückzutreten, um die Geschicke des Vereins in jüngere Hände zu geben. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstandes wurde anlässlich des Rücktritts von Kahthrein Rattler der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr zu einem Rückblick auf 23 Jahre Vereinsgeschichte erweitert. So lange stand Kathrein Rattler dem Verein vor.

Zu Beginn ihrer Amtsübernahme im Jahre 1995 organisierte Kathrein Rattler als Vorsitzende des OGV am 6. Oktober 1996 erstmalig im Jubiläumsjahr "900 Jahre Altendorf" und anlässlich des zehnjährigen Bestehens des OGV Altendorf das erste Kürbisfest. Bis heute hat sich dieses Fest, das immer am 1. Sonntag im Oktober stattfindet, zum Markenzeichen der Gemeinde Altendorf entwickelt und Altendorf weit über die Grenzen des Landkreises Bamberg hinaus bekannt gemacht.

Durch den Rücktritt wurden Neuwahlen notwendig. Einstimmig wurde als Erster Vorsitzender der bisherige Stellvertreter, Markus Donhauser, gewählt. Zur neuen Zweiten Vorsitzenden ist Michaela Wagner ebenfalls einstimmig gewählt worden.

Im Anschluss an die Neuwahl wurde Kathrein Rattler aufgrund ihrer Verdienste für den Obst- und Gartenbauverein, aber auch wegen ihrer Verdienste für Altendorf, zur Ehrenvorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereines Altendorf ernannt.

Markus Donhauser