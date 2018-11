Kathrein-Kerwa im "Floriansstübla"

Dank ihrer gotischen 220 Kilogramm schweren Glocke von 1314 im Turm, der Banzer Winterorgel und der schmucken Innenausstattung ist die sandsteinerne Sankt-Katharina-Kirche in Oberküps eine der kulturhistorisch interessantesten Gotteshäuser im Erzbistum Bamberg. Am Wochenende liefert der Kulturverein einen guten Grund, mal wieder in das Aschbachtal zu kommen: Die Kathrein-Kerwa von Freitag, 23., bis Montag, 26. November, findet zwar großteils im "Floriansstübla" statt, der Festgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr aber ist im weithin sichtbaren Wahrzeichen des Ortes. Los geht es am Freitag ab 18 Uhr mit dem Bockbieranstich und Schmankerln - am Samstag ist kein Wirtschaftsbetrieb. Nach der Messe am Sonntag gibt es zunächst Frühschoppen und dann Mittagessen, später auch Kaffee und Kuchen. Am Montag ist ab 17 Uhr Kirchweihbetrieb. Aus dem Erlös unterstützt der Kulturverein das dörfliche Leben und die Jugendarbeit. red