Katholische Pfarrgemeinde dankt fleißigen Frauen vom Kirchenputzteam

Es ist schön, viele freiwillige Helferinnen zu haben. Das kann die katholische Pfarrgemeinde St. Bartholomäus in Ludwigschorgast von sich sagen. So kümmern sich seit vielen Jahren zwei Gruppen im monatlichen Wechsel um den Kirchenputz in den beiden Gotteshäusern. Danach glänzt wieder alles.

Jetzt würdigte Pfarrer Michal Osak am Ende des Festgottesdienstes zur Kirchweih die unverzichtbare Arbeit der zahlreichen Frauen. Er dankte mit einem großen "Vergelt's Gott" und "süßen" Präsenten. Schon vor einigen Jahren hatte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick die Putzteams für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Mit der Verleihung der Bartholomäusplakette erhielt auch ein Mann eine ehrende Anerkennung. Heinrich Kraus hatte anfangs der 1970er Jahre als damaliger Kirchenpfleger die finanzielle Abwicklung des Kirchenneubaus erledigt.

Die geehrten Frauen waren Christa Braunersreuther, Mathilde Wamser, Hedi Stündl, Betty Wamser, Marianne Schock, Kerstin Müller, Heidi Konrad, Rita Hofmann, Amalie Bär, Christa Popp, Renate Sachs, Angela Haas, Franziska Walter, Erika Leithner, Gerlinde Vießmann, Erika Ramming, Dora Kraus, Marga Günther, Käthe Wiesel, Petra Ott und Karola Hartenstein.

Auch an die früheren Helferinnen Ingrid Hein, Heidemarie Schramm, Maria Rief, Paula Schmitt, Franziska Pabel, Marie Schmied und Elfriede Dittwar gedachte der Geistliche im Gottesdienst. Tobias Braunersreuther