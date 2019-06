Katholische Pfarrei feiert im Pfarrhof

Am Sonntag, 30. Juni, findet um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Ebern ein Familiengottesdienst statt, der von der Kirchenband "Unterwegs" musikalisch gestaltet wird. Es schließt sich das Pfarrfest im Pfarrhof an. Für die jungen Festbesucher gibt es am Nachmittag eine Kinderbetreuung und Schminken. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Blasorchester Ebern. Die Pfarrei bittet um Kuchen-, Torten- und Salatspenden. Dazu wird um Anmeldung im Pfarrbüro oder um Eintragung in die Listen, die in der Kirche ausliegen, gebeten. Die Kuchen etc. können ab 9 Uhr im Pfarrzentrum abgegeben werden. Zum Auf- und Abbau werden ebenfalls Helfer gesucht. red