Katholische junge Gemeinde zieht durch Wonfurt

Seit 20 Jahren lädt die Katholische junge Gemeinde (KjG) Wonfurt zum Faschingszug nach und durch Wonfurt ein. Gestartet wurde damals mit einem einzigen Wagen, der durch den Ort zog. In diesem Jahr wird sich der Zug am Faschingsdienstag, 5. März, um14 Uhr in Bewegung setzen, wie die KJG angekündigt hat.

Die KjG wird den Zug anführen, gefolgt von den restlichen Teilnehmern. Das diesjährige Motto der KjG wird noch nicht verraten, doch die Zuschauer dürfen sich auf einen originellen Wagen und eine entsprechende Aufmachung der KjGler freuen. Auch heuer ziehen alle Mitwirkenden um 14 Uhr durch die Hauptstraße in Richtung Turnhalle. Die Gäste des Faschingstrubels dürfen sich auf fantasievolle, farbenfrohe und lustige Gruppen freuen.

Im Anschluss an den Umzug findet der Kinderfasching in der Turnhalle statt, bei dem für Essen und Trinken gesorgt wird. Zudem gibt es eine Bar für die "Großen". Für die Erwachsenen, die am Abend gerne weiterfeiern möchten, findet der Faschingsausklang ab etwa 19.30 Uhr in der großen Bar statt. ul