Katholische Jugend sammelt am Samstag Altkleider und Schuhe

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in den Dekanaten Kronach und Teuschnitz sammelt am kommenden Samstag, 30. März, ab 8 Uhr wieder Altkleider und Schuhe in vielen Ortschaften des Landkreises.

Die Kleider- und Schuhsammlung wird von den Jugendlichen oder Freiwilligen vor Ort organisiert. Diese werden die Spenden bei Sammelstellen in ihrer Ortschaft oder durch Straßensammlung einsammeln und zur Verladung nach Kronach oder Teuschnitz bringen.

Straßensammlungen finden in Posseck, Gifting, Größau, in der Innenstadt von Kronach, Höfles, Dörfles, Vogtendorf, Seelabach sowie in Wickendorf (Straßensammlung nach Teuschnitz) statt. Sammelstellen sind in Breitenloh (Jugendheim), Buchbach (Kirche), Glosberg (Bushaltestelle/Kirche/Kreuzung Wallfahrerweg), Haig (Kirche), Haßlach bei Teuschnitz (am Luckenberg), Hirschfeld (Jugendheim), Johannisthal (Pfarrsaal/Kirche), Kehlbach (Jugendheim), Neuengrün (Kirche), Neuses (Vorplatz Kirche), Nordhalben (Jugendheim), Pressig (Schulplatz Eisenbahn), Reichenbach (am Kreisel und am Rathaus), Reitsch (Kirche), Schnaid (Kirche), Steinbach am Wald (Kirche), Teuschnitz (Wendeparkplatz), Wallenfels (Bushaltestellen, Flößerhaus, Kulturzentrum, Marter am Altenheim, Schule), Windheim (an der Kirche/Leichenhaus) und Wolfersgrün (Kirche).

Die Verladestationen sind in Kronach beim Schützenhausparkplatz (Seitenstreifen Richtung Seelabach) sowie in Teuschnitz am Parkplatz an der Schule. Dort steht von 10 bis 14 Uhr ein Lkw oder Hänger. Alle mit der Möglichkeit, ihre Altkleider selbst anzuliefern, sind herzlich eingeladen, an einer der beiden Sammelstellen vorbeizukommen. Wer größere Mengen an Altkleidern spenden will, möge bitte zwecks Berücksichtigung im Routenplan im Laufe der Woche im Dekanatsbüro (Telefonnummer 09261 / 3546) anrufen.

Mit dem Erlös werden die Aktionsgruppen unterstützt, die bei der 72-Stunden-Aktion im Landkreis Kronach (23. bis 26. Mai) aktiv werden. hs