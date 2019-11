Katholiken feiern im Kerzenschein

An den vier Adventssonntagen können Gottesdienstbesucher um 7.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena in Herzogenaurach die Roratemessen erleben. Jeder sorgt mit einer Kerze für das Licht, das er zum Mitfeiern benötigt. Kerzen für die Gottesdienstbesucher sind bereitgestellt.

Auch in diesem Jahr wird diese Tradition gepflegt. Die Rorateämter sind nur ein in der Adventszeit gepflegter Brauch in den katholischen Pfarrkirchen. Die Bezeichnung leitet sich von dem lateinischen Lied "Rorate coeli desuper" ab, das in der deutschen Übertragung als "Tauet Himmel den Gerechten" bekannt ist.

Diese speziellen Gottesdienste fanden in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena in Herzogenaurach früher an Dienstagen, Donnerstagen, Samstagen und Sonntagen um 7 Uhr statt, in der Marienkapelle an Montagen und Freitagen. Bei diesen von den Herzogenaurachern auch als "Engelamt" bezeichneten Gottesdienstformen wird kein elektrisches Licht verwendet. Auch der Chorraum der Kirche ist in mystisches Dunkel gehüllt. Dadurch kann jeder eine Ahnung davon erhalten, wie in früheren Zeiten Gottesdienstbesucher eine Messe empfunden haben und wie wichtig für die Menschen das Licht ist. Zum Ausdruck kommt dies auch im Lied "Tauet Himmel den Gerechten" besonders in der dritten Strophe: "In die Welt kommt Gottes Sohn. Leben, Licht und Gnadenfülle bringt er uns vom Himmelsthron. Erde, jauchze auf in Wonne, bei dem Strahl der neuen Sonne!", in der Jesus ausdrücklich als das Licht der Welt bezeichnet wird. maw