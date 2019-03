Katholiken besuchen Kultusgemeinde

Die Katholische-Erwachsenen-Bildung im Landkreis und die Pfarrei St. Vitus Burgebrach laden ein zu einem Besuch der Israelischen Kultusgemeinde Bamberg zum Thema "Riten und Gebräuche im Schabbat" ein. Die jüdische Religion ist die älteste der monotheistischen abrahamitischen Religionen. Sie kennt nur einen einzigen Gott. Sie hat eine Geschichte von mehr als 3000 Jahren, in denen sie sich entwickelt hat. Referentin ist Tatiana Manastyrskaja. Die Teilnehmer der Besichtigung erhalten zum Vortrag eine Führung im Haus mit Besichtigung der Synagoge und der sonstigen Einrichtungen. Busabfahrt ist am Mittwoch, 20. März, um 18 Uhr in der Färbergasse. Eine Anmeldung zu diesem Ausflug ist bei Baptist Göller, Telefon 09546/1630 erforderlich. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red