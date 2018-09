Kathi Lauterbach: In Trebgast Herz verloren

Wenn man ein so langes Leben, 102 Jahre, hinter sich hat, könnte man ein Buch füllen. Für Kathi Lauterbach kein Problem. Denn sie wurde in Alladorf noch im Kaiserreich geboren, zwei Weltkriege und zwei

Inflationen begleiteten sie. Es waren aufregende, schwere und auch schöne Jahre.

Am liebsten erinnert sie sich an das Bergfest in Trebgast, wo sie ihren späteren Mann Emil kennenlernte. Sie fasste dieses Ereignis an ihrem Ehrentag so zusammen: "In Alladorf bin ich geboren, in Trebgast habe ich mein Herz verloren."

Die Jubilarin stammt aus dem landwirtschaftlichen Anwesen Wölfel, verdingte sich mit 17 Jahren als Magd beim "Rancher" im Festspielort und zog später nach der Hochzeit nach Neuenmarkt.

Zweite beim Sitzend-Bowling

Jetzt wohnt sie gut betreut im evangelischen Wohnstift in Kulmbach an der Tilsiter Straße und hat in Tochter Edeltraud eine echte Stütze. Fünf Mal in der Woche besucht sie ihre Mutter, obwohl sie jedesmal den Weg aus

Marktschorgast zurücklegen muss. "Ich mache das gerne, weil meine Mutter meine Nähe sucht und auch braucht."

102 Jahre und noch überall im Heim dabei, so wird Kathi vom Personal beschrieben. Ob es gesellschaftliche oder sportliche Veranstaltungen sind - erst vor kurzem hat die Hochbetagte den zweiten Preis beim Sitzend-Bowling gewonnen - , sie macht stets mit. Und lauscht auch regelmäßig den Andachten von Pfarrer Jürgen Singer, der zum Gratulieren kam.

Prominenz durfte beim Geburtstag ebenso nicht fehlen: Oberbürgermeister Henry Schramm und Landrat Klaus Peter Söllner schauten vorbei. Als das Stadtoberhaupt seine Glückwünsche aussprach und noch eine schöne Zeit im Heim wünschte, sagte Kathi: "Ich nehm' alles an".

Bei der Seniorendisco am gleichen Tag war sie mittendrin. Auf die Frage, wie alt sie werden wolle, kam schnell die Antwort: "Das weiß ich nicht, das liegt in Gottes Händen." hw