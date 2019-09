Das erste Katharinenfest im neuen Katharinenspital in Forchheim findet am Samstag, 28. September, in den Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs und der Tagespflege des Roten Kreuzes (BRK) statt. Das Rahmenprogramm von 13 bis 17 Uhr bietet für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas an: So wurde die Akustikband "Elli Davidson" engagiert, die Lieder aus verschiedenen Jahrzehnten der Musikgeschichte neu interpretiert. Für den Freizeitspaß sorgen ein Ballonzauberer und Ball- und Wurfspiele. Am Glücksrad kann Fortuna herausgefordert werden, um Preise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgt der Food-Truck "Hasta la pasta". red