Katharina und Franz Ritzel halten sich 60 Jahre die Treue

Ein außergewöhnliches Ehejubiläum konnten Katharina und Franz Ritzel in Woffendorf begehen, denn sie feierten diamantene Hochzeit. Dem Jubelpaar, auch im Vereinsleben seines Heimatortes stets engagiert, wurden dabei viele Glückwünsche zuteil.

Nicht weit lagen die Wohnorte der späteren Eheleute auseinander, denn während Katharina Ritzel, geborene Mahr, in Woffendorf aufwuchs, wohnte Franz Ritzel in Zeublitz. Kennengelernt haben sie sich auf einer Tanzveranstaltung und zwar in Burkheim. Franz Ritzel erinnert sich: "Natürlich war es zu damaligen Zeit nicht ganz so einfach, wenn ein Mann Augen auf ein Mädchen in einem anderen Ort geworfen hat, denn immer dann wenn ich anrückte wurde ich von aufmerksamen Augen der Einwohner begleitet". Ein beliebter Treffpunkt war in diesen Jahren das Feuerwehrhaus. Als der heutige Senior dann sein erstes Auto gekauft hat, es gab zur damaligen Zeit gerade einmal zwei Fahrzeuge im heutigen Gemeindeteil Woffendorf, ging dies natürlich alles einfacher und schneller vonstatten.

Nach der Eheschließung gründeten Katharina und Franz Ritzel in Woffendorf eine Familie und errichteten bald ein Eigenheim. Die Schuhindustrie, später dann vor allem die Firma Baur, bot dem PaarLohn und Brot. In dem Versandunternehmen vollendeten die Eheleute auch ihr Berufsleben.

Bei den Vereinen engagiert

Natürlich widmeten sie sich auch den heimischen Vereinen wie der Feuerwehr, den Gartenfreunden und dem Kapellenbauverein. Franz Ritzel, fand dabei beim 1. FC Woffendorf ein reiches Betätigungsfeld und stand als Abwehrspieler häufig im Zentrum des Geschehens. Selbst als er seine aktive Laufbahn beendete, blieb der dem Fußballverein, dies mittlerweile seit fast 60 Jahren, verbunden.

Bürgermeister Robert Hümmer, der zunächst die Glückwünsche der Gemeinde und des Gemeinderates überbrachte, ließ es sich nicht nehmen, auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des 1. FC Woffendorf dem Jubelpaar die Gratulationen zu überbringen. Die heimische Vereinswelt marschierten ebenfalls geschlossen auf, und viele Angehörige, Freunde und Bekannte wünschten Katharina und Franz Ritzel für den weiteren gemeinsamen Lebensweg viel Gesundheit. dr