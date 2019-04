Katharina Müller ist ein Familienmensch

Am Karsamstag feierte Katharina Müller aus der Schäferei ihren 85. Geburtstag. Besonders freute sie sich an ihrem Ehrentag über die Glückwünsche ihrer großen Familie.

Katharina Müller, geborene Herzog, erblickte als älteste von drei Schwestern das Licht der Welt. Die Jubilarin blieb ihrem idyllischen Heimatort immer treu. Sie arbeitete zunächst in der Firma Loewe Opta in Kronach. Ihren Ehemann Franz lernte sie bei einem Fest in dessen Heimatort Roßlach kennen. Dort hat es auch gleich "gefunkt". Aus der Ehe gingen acht Kinder hervor. Mittlerweile komplettieren acht Enkel und drei Urenkel die große Familie.

Während ihr Ehemann Franz, der 1998 verstarb, seiner Arbeit als Putzer nachging, kümmerte sie sich um die Erziehung der Kinder und den Haushalt. Gemeinsam errichtete das Ehepaar 1979 das schmucke Eigenheim gegenüber dem Elternhaus der Jubilarin.

Seit vielen Jahren besucht Katharina Müller die Veranstaltungen des Seniorenkreises Neufang. Treues Mitglied ist sie auch beim Radfahrerverein Eibenberg. Ihr größtes "Hobby" aber ist für sie ihre große Familie.

Namens der Gemeinde Wilhelmsthal gratulierte Zweiter Bürgermeister Gerhard Eidelloth der überaus beliebten Jubilarin zum 85. Geburtstag. hs