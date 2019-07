Dieser unkastrierte Kater wurde am Donnerstag, 25. Juli, im Hahnweg in Coburg gefunden. Er trug ein pinkes Flohhalsband, ist aber ansonsten nicht gekennzeichnet. Wer ihn kennt oder vermisst, meldet sich bitte im Tierheim. Für mehr Informationen kann man sich an das Tierheim, Brandensteinsebene 20, oder unter Telefon 09561/30330 wenden. Geöffnet ist für Besucher von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Foto: Tierheim