Kater nach Unfall auf dem Weg der Besserung

Ein Kater sprang am Montagmorgen einer 51-jährigen Frau bei der Fahrt auf der Staatsstraße 2289 bei Rupboden ins Auto. Das Tier blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sein Besitzer war gleich ausfindig gemacht, er brachte seinen Liebling sofort zum Tierarzt. Nach erster Aussage wird der Kater wieder gesund. Auch das Auto trug "Blessuren" davon. Am Suzuki entstanden vorne rechts Schäden an Blech und Plastik in Höhe von etwa 1000 Euro, schätzt die Polizei. pol