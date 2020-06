Kater Mecki liebt Blumen über alles

Kater Mecki liebt die Blumen im Garten von Familie Kinscher in Lichtenfels. Und er tut das scheinbar mit großer Hingabe und macht so Werbung für blütenreiche Gärten. Der Schnappschuss ist das "Bild der Woche" der Aktion "Gartenfreuden" der Umweltstation Weismain und des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels. Alle Fotobeiträge können auf der Homepage des Kreisverbandes (www.landespflege-lichtenfels.de) angesehen werden. Wer selbst Gartenfreuden per Foto mitteilen möchte, kann sein Bild per E-Mail an gartenfreuden@landespflege-lichtenfels.de einsenden. Das Foto sollte aktuell sein und aus einem Garten im Landkreis Lichtenfels stammen. Foto: privat