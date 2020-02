Katalog der Gastgeber

Einen ersten Einstieg in die Angebote der Urlaubsregion bietet im Gastgeberverzeichnis Coburg.Rennsteig künftig der neu gestaltete Imageteil. "Damit wollen wir unsere interessierten Gäste emotional mit authentischen Geschichten aus der Region abholen und begeistern", erläutert der Geschäftsführer des Tourismusvereins, Jörg Steinhardt.

Neuartige Gliederung

Auf insgesamt zehn Seiten mit großformatigen, ansprechenden Bildern erzählen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten über ihre Verbindung mit ihrer Heimat Coburg.Rennsteig. So werden die Leser mit in die Welt der Glasherstellung entführt und es wird gezeigt, in welch liebevoller Handarbeit ein Teddybär entsteht, heißt es in einer Pressemitteilung. Den Coburger Nachtwächter begleiten die Leser zu den romantischsten Plätzen der Coburger Innenstadt oder folgen Naturpark- und Höhlenführer Ralf Kirchner auf seiner "Wäldlertour" auf uralte Gebirgspfade am Rennsteig. "Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Partnern für ihr Engagement und dass wir ihre Geschichten in unserem Gastgeberverzeichnis teilen dürfen", so Projektmanagerin Christin Jänsch, die für die Erstellung des Katalogs verantwortlich zeichnet.

Im Anschluss präsentieren sich über 150 Hoteliers und Privatvermieter in neuem Anzeigenlayout. "Wir wollten mit den neuen Anzeigengrößen unseren Partnern die Möglichkeit geben, sich auch ausführlicher vorzustellen", erläutert Geschäftsführer Steinhardt. Um interessierten Gästen die Orientierung innerhalb der Region zu erleichtern, werden die Betriebe der vier Teilregionen (Coburg und Umgebung, Bad Rodach und Umgebung, Rennsteig sowie Sonneberg und Umgebung) jeweils gemeinsam vorgestellt. Einen Überblick über die Besonderheiten der Teilregionen erhält der Leser zudem auf einer einleitenden Doppelseite.

Damit präsentiert das Gastgeberverzeichnis Coburg.Rennsteig die Urlaubsregion und ihre Angebote auf über 60 Seiten. "Nach der Doppelausgabe für die Saison 2018/2019 soll der Katalog künftig wieder jährlich erscheinen", kündigt der Geschäftsführer des Tourismusvereins an.

Im Laufe des vergangenen Jahres wurde für die Neuauflage gemeinsam mit dem Regionalen Tourismusausschuss das neue Konzept entwickelt und umgesetzt. Das Gastgeberverzeichnis ist eine der auflagestärksten Printmedien des Tourismusvereins.

Vielfach von Gästen, aber auch von den regionalen Partnern gewünscht, ist die neu entstandene topografische Übersichtskarte der Urlaubsregion. Neben einem Gesamtüberblick über die Größe der Region erhält man auch weitere Freizeit- und Ausflugstipps, die auf der Karte mit einem Raster verortet sind. "Der Katalog findet bei unseren Messeteilnahmen und bei Prospektanfragen bereits reißenden Absatz und positives Feedback", freut sich Geschäftsführer Steinhardt.

Schon mal reinschauen

Das Gastgeberverzeichnis Coburg.Rennsteig ist erhältlich in allen Tourist-Informationen der Urlaubsregion, auf Bestellung per E-Mail an info@coburg-rennsteig.de oder telefonisch unter 09561/7334700. Unter www.coburg-rennsteig.de/prospekte steht zudem ein Blätterkatalog zur Verfügung. red