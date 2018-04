Kata-Team des Post-SV Bamberg holt vier Medaillen in Halle/Saale

In Halle/Saale fand der Arawaza-Cup statt. Mit 1329 Nennungen von 149 Vereinen aus 24 Nationen (z.B. Algerien, Kanada, Lettland, Nepal und Südafrika) gehört dieser Karate-Cup zu den größten in ganz Deutschland. Vom Post-SV Bamberg machten sich zwölf Karateka auf den Weg nach Halle, um sich in der Kategorie Kata (Formenlauf) und Kumite (Freikampf) zu messen.

Los ging es mit Serafina Endres in der U16. Sie zeigte eine tolle Kata, machte aber am Ende einen kleinen Formfehler, so dass sie sich mit 0:5 gegen Antonia Wörner geschlagen geben musste. Die Trostrunde blieb ihr verwehrt.

Auch Anna Schmuck (Kata Master Class +30) musste sich gleich zu Beginn gegen die Weißrussin und spätere Siegerin Viktoriya Afendlkova geschlagen geben. Doch die Bambergerin kämpfte sich durch die Trostrunde nach vorne: Weder Christin Martinek (3:2) noch Caroline Schleting (5:0) konnten ihr die Bronzemedaille streitig machen.

Das Team mit Anna Schmuck, Semra Fischer und Andrea Michel nutzen den Cup als Generalprobe für die anstehende deutsche Meisterschaft. Es wurde erst im Poolfinale von der polnischen Auswahl mit 1:4 gestoppt. Somit durften sich die Bambergerinnen ebenfalls über einen tollen dritten Platz freuen.

Bei den Männern lief es ebenfalls sehr gut: Athanasios Malekas (Kata Master Class +30) bezwang den international erfolgreichen Christian Wollatz (5:0) und den Iraner Mohammadali Batavani (3:2). Erst im Finale verlor Malekas knapp gegen Parshu_ram bastola aus Nepal, doch seine tolle Leistung wurde mit der Silbermedaille belohnt.

Richard Endres und Werner Sadlauskas traten in der Kategorie Kata Master Class +40 an. Endres hatte mit Jadranko Jurjevic einen starken Gegner und verlor mit 0:5. Der Post-SVler erkämpfte sich aber über die Trostrunde noch einen guten fünften Platz. Sadlauskas ließ keinen Zweifel an seiner Klasse aufkommen, obwohl er teilweise gegen 20 Jahre jüngere Athleten kämpfte: Er gewann bis zum Poolfinale alle Kämpfte mit 5:0. Erst gegen den Polen Jadranko Jurjevic scheiterte er. Doch in der Trostrunde schlug er den Kroaten Zarko Senjug wieder klar mit 5:0, was ihm die Bronzemedaille einbrachte.

Eine Silber- und drei Bronzemedaillen sind für die Kata-Athleten auf diesem internationalen Turnier eine respektable Leistung.

Bei den Kumite-Kämpfern des Post-SV lief es nicht ganz so gut: Igor Abramovic (Kumite U16, -63 kg) musste zu Beginn eine Niederlage (1:3) gegen den Letten Emils Jankausks einstecken. In der Trostrunde gewann er dann gegen den Polen Kacpar Jankowski mit 5:4. Nach dem knappen 1:2 gegen Filip Krisal (Tschechien) kam er auf Platz 7.

Bei seiner Schwester Katarina Abramovic (U16, +54 kg) lief es zu Beginn deutlich besser: Sie bezwang sowohl die Polin Anna Gorna mit 4:0 als auch Laura Siemon (Waltershausen) mit 2:0. Est gegen die Polin Izabela Szurowska fand Katarina kein Rezept und verlor. Im Kampf um Platz 3 zog sie gegen Viola Bayersdörfer (Teikyo Karate Team) mit 1:2 knapp den Kürzeren.

Renato Djakovic (U18, -68 kg) gewann seine erste Runde klar mit 5:0, danach verlor der Bamberger gegen Bartosz Kleniewski. In der Trostrunde erkämpfte er sich noch den fünften Platz.

Sowohl Johannes Simon (Master Class Ü30, -80 kg) als auch Andras De Sario (Master Class Ü40, +80 kg) verloren ihre Auftaktkämpfe und ihnen blieb auch die Trostrunde verwehrt.