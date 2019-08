Das ist nicht die feine Art: An einem Blumenfeld in der Nähe von Oberwohlsbach hat ein Unbekannter übers Wochenende das Schloss der Kasse aufgebrochen und das Kleingeld entwendet. Der Versuch, noch ein zweites Schloss gewaltsam zu öffnen, scheiterte, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Sollte jemand etwas Ungewöhnliches an dem Blumenfeld bemerkt haben, möge er sich bitte mit der Polizei Neustadt (Telefon 09568/94310) in Verbindung setzen. pol