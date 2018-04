Kasendorfer wollen an Topduo dranbleiben

Für den SSV Kasendorf (3. Platz) zählt im Bezirksliga-Nachholspiel gegen den TSV Thiersheim (7.) am Mittwoch (18.30 Uhr) nur ein Sieg. Gelingt dieser, beträgt der Abstand zum Spitzenreiter nur noch einen Punkt. Zeitgleich ist der VfR Katschenreuth (6.) beim wieder erstarkten TSV Kirchenlaibach (9.) im Einsatz.



Bezirksliga Oberfranken Ost

SSV Kasendorf -

TSV Thiersheim

Zuletzt mühte sich Kasendorf zu einem 2:1 gegen Schlusslicht SpVgg Selb 13. "Wir haben kein so überragendes Spiel gemacht, denn wir hatten viele Abspielfehler und wenig Durchschlagskraft", sagt SSV-Trainer Christoph Wächter. "Umgekehrt haben wir aber auch wenig zugelassen. Am Ende zählen die drei Punkte, alles andere muss natürlich für die nächsten Spiele besser werden."

Und das soll sein Team bereits gegen den TSV Thiersheim umsetzen. "Im Hinspiel hatten wir eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt, daran wollen wir anknüpfen", erinnert sich Wächter an den 3:1-Erfolg in der Vorrunde. Auch der Blick auf das Restprogramm stimmt die Kasendorfer mit Blick auf den Aufstiegskampf zuversichtlich. "Es ist natürlich ein gutes Gefühl, dass wir mehrheitlich Spiele zu Hause haben und die Top-Gegner BSC Bayreuth-Saas und Vorwärts Röslau erst am vorletzten und letzten Spieltag", sagt Wächter. "Wir haben jetzt sechs Spiele nicht verloren. Wenn wir es schaffen, weiterhin zu punkten und die Serie auszubauen, dann werden wir auch vorne dabei bleiben und am Schluss Endspiele haben."

Die Kasendorfer gehen die Aufgabe gegen den Tabellensiebten aus Thiersheim nahezu in Bestbesetzung an. Lediglich hinter dem Einsatz des angeschlagenen Karl-Heinz Schorn steht noch ein Fragezeichen.

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter, Stübinger Fuchs, Ellner, A. Pistor, Hollfelder, Schubert, M. Pistor, Luft, Do Adro, Grasgruber, Friedrich, Hahn, Mullen, Lauterbach, Titus.



TSV Kirchenlaibach -

VfR Katschenreuth

Der 2:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den FC Eintracht Münchberg war für Katschenreuth eminent wichtig. In der eng gedrängten Tabelle hat der VfR sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz. "Wir spielen eine sehr gute Serie und deshalb muss man der Mannschaft auch einmal ein schwächeres Spiel zugestehen, umso besser, dass wir trotzdem gewonnen haben", sagt VfR-Trainer Detlef Zenk.

Der TSV Kirchenlaibach hat sich nach Ansicht Zenks nach einer Schwächphase, in der er in die gefährdete Zone abgerutscht ist, wieder gefangen und ist ein gefährlicher Gegner. "Wir müssen versuchen, den Ausfall unserer Offensivkräfte, der uns auch schon gegen Münchberg zu schaffen gemacht hat, zu kompensieren", sagt Zenk.

Auf der Stürmerposition hat er wahrscheinlich eine Alternative: Vermutlich ist Christopher Weggel wieder einsetzbereit. "Auch Sebastian Hofmann, der gegen Münchberg in den letzten Spielminuten eingewechselt worden ist, macht seine ersten Schritte", lobt Zenk. Allerdings sei er noch keine Option für ein komplettes Spiel. "Er muss erst über das Training kommen."

Zenk warnt seine Mannschaft davor, sich auf dem Punktepolster auszuruhen: "Wir müssen für den Klassenerhalt noch einige Punkte sammeln. Unsere Devise heißt wie immer: gewinnen."

VfR Katschenreuth: Neidhardt, Kirsch, Stübinger, Kolb, Schuberth, Michel, Ma. Dippold, Pistor, Wettermann, Amon, Weggel, Leppert, Limmer, Mi. Meisel.