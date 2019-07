Der Markt Kasendorf und die Grundschule Kasendorf laden die gesamte Bevölkerung recht herzlich zum traditionellen Gregoriusfest am Dienstag, 9. Juli, ein. Die Aufstellung zum bunten Festzug erfolgt um 13.30 Uhr vor der Schule. Gefeiert wird im Anschluss dann am Festplatz in Kasendorf. Der Bauhof und die Verwaltung sind aus diesem Grund nachmittags geschlossen. red