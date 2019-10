Kasendorfer Jugend sagt, was sie will

154 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren leben in Kasendorf. Bürgermeister Bernd Steinhäuser, Jugendbeauftragter Maximilian Krüger und Jürgen Ziegler vom Kreisjugendring haben sie zur Kasendorfer Zukunftswerkstatt eingeladen. Am Freitag, 11. Oktober, haben die Jugendlichen ab 18 Uhr die Möglichkeit, in der Schulturnhalle ihre Zukunft in Kasendorf aktiv mitzugestalten. Bei verschiedenen Aktionen soll gezeigt werden, was angepackt werden sollte, damit Kasendorf für Jugendliche attraktiv bleibt, teilt die Gemeinde mit.

Ist-Analyse

Und so soll der Abend ablaufen: In der Schulsporthalle warten Aktionsecken auf die Jugendlichen, die unter den Leitfragen "Reiß ab - bau auf; plane deine Heimat neu", "In - out. Gestalte deine Freizeit" und "König von Kasendorf" stehen. Damit werden die völlig unterschiedlichen Interessensgebiete abgefragt.

Im Anschluss wird ein Voting aller Jugendlichen erfolgen, welche Wünsche und Ideen verstärkt thematisiert werden sollten. Einige Ergebnisse werden noch am selben Abend vorgestellt. Der Kreisjugendring wertet die Angaben aus.

"Wir werden die Ideen der Jugendlichen ernst nehmen. Die Zukunftswerkstatt ist eine gute Gelegenheit, zu sammeln, was die Jugend bewegt. So können wir ihre Wünsche bei unseren Entscheidungen einfließen lassen und so auch die Weichen für eine jugendfreundliche Gemeinde stellen", sagt Bürgermeister Steinhäuser.

Die Teilnahme an der Zukunftswerkstatt ist kostenlos. Der Markt Kasendorf sponsert Pizza, alkoholfreie Cocktails und Getränke bei, außerdem gibt es eine Verlosung. red