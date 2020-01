Kartvorverkauf für die Büttenabende

Die Büttenabende des TSV Waldfenster finden am Samstag, 8. Februar, am Freitag, 14. Februar, sowie am Samstag, 15. Februar im Pfarrgemeindezentrum, Frankenstraße 1, statt. Der Kartvorverkauf hierfür ist am Sonntag, 19. Januar, um 13 Uhr im Feuerwehrhaus. sek