Polizei und Feuerwehr wurden am Sonntagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in die Hegelstraße gerufen, weil aus einer Wohnung des Hauses Rauchentwicklung wahrzunehmen war. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und fand auf der heißen Herdplatte einen Karton, der bereits Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr kam gerade noch rechtzeitig, dass Personen- und größerer Sachschaden verhindert werden konnten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hielt sich niemand in der Wohnung auf. pol