Alle Kinder ab fünf Jahren können am Freitag, 20. September, ab 15 Uhr in der Katholischen Öffentlichen Bücherei die Geschichte vom Kartoffelkönig hören. Nach der Geschichte und allerhand Wissenswertem zum Thema Kartoffel wird der Kartoffelkönig gekrönt. Dazu sollen die Kinder die größte und schwerste Kartoffel mitbringen, die sie finden können. Bei der Lesezeit für Kinder ab drei Jahren am Mittwoch, 25. September, dreht sich ab 17.15 Uhr alles um die Heule Eule und ihr geliebtes Bumm. sek