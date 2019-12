Kartfreunde ermitteln den Wizard-Zauberer

— Zum Herbert-Roller-Wizard-Gedächtnisturnier lädt der Organisationsleiter Uwe Derra die Wizard-Kartfreunde ein. Das Turnier findet am Samstag, 28. Dezember, um 18 Uhr in der Gastwirtschaft Morgenroth in Neubrunn statt. Die letztjährigen Zauberermeister Brigitte Roller, Kilian Sauer und Mario Stretz fordern im Turnier die Konkurrenten auf, gegen sie anzutreten. Die ewigen Bestenliste führt weiterhin Henri Hofmann vor Adelheid Stretz und Mario Stretz an. Jeder darf mitmachen, auch Neueinsteiger sind willkommen, denn Wizard kann schnell erlernt werden. Der Erlös soll wieder einem guten Zweck zugeführt werden. Um die Siegerehrung mit der Kür der Zauberer und einem Sachpreis für jeden Teilnehmer zu ermöglichen, werden kleine Sachpreisspenden benötigt, teilte Uwe Derra weiterhin mit. red