Kartenvorverkauf und Prunksitzungen

Der Kartenvorverkauf der UKG für die Prunksitzungen in Untererthal findet am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr im Gasthaus Goldenes Kreuz statt. Die Prunksitzungen gehen dann am 7. und 8. Februar in der Erthalhalle über die Bühne. Am 29. Februar steht das Männerballett-Turnier auf dem Programm. sek