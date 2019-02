Kartenvorverkauf und Faschingssitzungen

Die Faschingssitzungen unter dem Motto "Auf dem FC-Faschingsschiff haben wir die Narren im Griff" im Sportheim des FC Poppenlauer stehen an. Die Termine sind am Samstag, 16. Februar, Beginn um 19 Uhr, Samstag, 23. Februar, Beginn 19 Uhr (Einlass jeweils ab 18 Uhr) und Sonntag, 24. Februar um 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr). Der Kartenvorverkauf findet am Freitag, 8. Februar, ab 18 Uhr im Sportheim statt, der Einlass ist bereits um 16 Uhr. Nach dem Vorverkauf sind Karten noch bei Doris Heurich erhältlich. sek