Kartenvorverkauf mit einem Frühstück

Die Büttensitzungen der Westheimer Narrenzunft unter dem Motto "Die WNZ über den Dächern" finden am 14. und 15. Februar (Freitag und Samstag) statt. Beginn ist jeweils um 19.33 Uhr in der Turnhalle des TSV Westheim. Der Kartenvorverkauf ist am Samstag, 25. Januar, von 7 bis 10.30 Uhr mit einem Frühstücksbuffet geplant. Das Sportheim öffnet um 7 Uhr und der Kartenvorverkauf startet um 9.30 Uhr. Pro Person können maximal zehn Eintrittskarten erworben werden, teilte die Narrenzunft weiter mit. red