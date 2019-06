Kartenvorverkauf läuft

Mit temperamentvollen Choreographien, spektakulären Turnnummern, professionellem Live-Gesang, witzigen Schauspielereien und vielen Überraschungen bringt das Dance-Street-Team unter der Leitung von Petra Mahr-Richter an sechs Abenden im Kreiskulturraum ein unterhaltsames Showprogramm auf die Bühne.

Der Kartenvorverkauf für die "Dance-Street IX" ist bereits angelaufen. Wer bei der brandneuen Show des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums kann sich noch Karten bei allen Vorverkaufsstellen besorgen. Das Sekretariat des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums ist auch in den Ferien bis 12 Uhr besetzt. Die Premiere ist am 27. Juni, weitere Aufführungen sind am 29., 30. Juni sowie am 5., 6. und 7. Juli jeweils um 19 Uhr im Kreiskulturraum. Das obere Foyer öffnet um 18.15 Uhr, Einlass zur Show ab 18.30 Uhr.

Vorverkaufsstellen sind das Kaspar-Zeuß-Gymnasium, das Autohaus Vetter, Pommes & Fritz und Caerobics (alle in Kronach). red