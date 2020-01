Kartenvorverkauf für Zeller Büttensitzungen

Der Kartenvorverkauf für die Zeller Büttensitzungen findet am Sonntag, 12. Januar, von 10 bis 12 Uhr im TSV-Sportheim statt. Die Büttensitzungen des TSV Zell sind am Samstag, 15. Februar, am Freitag, 21. Februar, und am Samstag, 22. Februar, vorgesehen. Der Beginn ist jeweils um 18.30 im Sportheim des Knetzgauer Gemeindeteils. Die Büttensitzungen des TSV Zell gehören zu den traditionsreichsten Faschingsveranstaltungen im ganzen Landkreis Haßberge red