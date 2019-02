Kartenvorverkauf für Theaterfasching startet

Am heutigen Freitag, 15. Februar, startet der Kartenvorverkauf für den 23. Theater-Show-Fasching der Theatergruppe Schwürbitz. Die Karten für den kunterbunten Abend unter dem Motto "Nonnsdob Nonnsens in Schwörbetz" gibt es in der Raiffeisenbank Schwürbitz ab 8.30 Uhr zu kaufen. Die Vorbereitungen für diesen Abend im Saal "Zum Hirschen" laufen bereits seit Wochen. Der Saal wird um 19 Uhr geöffnet. Das Motto hat einen ganz aktuellen Bezug bekommen, welches alle Gäste einlädt, besonders bunt und originell zu erscheinen. Alle Akteure freuen sich auf eine frohe Faschingsfeier mit Barbetrieb, Verlosung, vielen Tanzeinlagen, Sketchen und Büttenrede. ms