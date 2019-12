Kartenvorverkauf für Theateraufführung

Die Theatergruppe des TSV Oerlenbach führt das Stück "Love & Peace im Landratsamt" am Donnerstag, 26. Dezember, Samstag, 28. Dezember, sowie am Sonntag, 29. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Oerlenbach auf. Der Kartenvorverkauf hierfür findet am Donnerstag, 5., 12. und 19. Dezember, jeweils von 19 bis 22 Uhr, im Sportheim in Oerlenbach statt. sek