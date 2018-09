Kartenvorverkauf für Sander Theaterspiel

Am Samstag, 8. September, ab 13 Uhr und am Freitag, 14. September, ab 18 Uhr findet im Pfarrheim der Kartenvorverkauf für die Theateraufführung des Drei-Akters "Tratschtantenschlamassel" der Pfarrei St. Nikolaus statt. Aufführungen sind am Freitag, 12., 19. und 26. Oktober, und am Samstag, 13. Oktober. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 14. Oktober, ab 14 Uhr statt. Der Erlös soll der Renovierung der Pfarrkirche in Sand zugute kommen. red