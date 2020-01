Kartenvorverkauf für Prunksitzungen

Die Prunksitzungen des Faschingsvereins "Ermetzia" finden an den Samstagen, 15. und 22. Februar, in der Adolf-Höhn-Halle in Ermershausen statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf ist am Freitag, 10. Januar, ab 19 Uhr im Ermershausener Sportheim. red