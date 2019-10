Kartenvorverkauf für Poolparty im Bambados

Am Tag vor dem schulfreien Buß- und Bettag laden der Verein Iso - innovative Sozialarbeit und die Stadtwerke Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zur Poolparty "Macht Alarm!" im Bambados ein. Der Badebereich des Sport- und Familienbads schließt an diesem Tag bereits um 15 Uhr, die Sauna ist dafür eine Stunde länger als sonst geöffnet und schließt erst um 23 Uhr. Im Freizeitbereich steht am 19. November ab 19 Uhr DJ Finnlyner am Mischpult, im Sportbecken können sich die Jugendlichen beim Arschbomben-Contest messen, Stand-up-Paddling mit dem Faltbootclub ausprobieren oder versuchen, den Log Slammer zu bezwingen. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf im Bambados, den Jugendtreffs (JA:BA & JAM) in Stadt und Landkreis Bamberg und im Stadtjugendamt im Bamberger Rathaus am ZOB. red