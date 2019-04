Kartenvorverkauf für Johannespassion

Für die am Karfreitag, 19. April, um 19 Uhr in der Markgrafenkirche Seibelsdorf stattfindende Erstaufführung der Johannespassion von Gottfried Homilius durch den Dekanats-Chor Kronach hat der Vorverkauf begonnen. Eintrittskarten sind in allen evangelischen Pfarrämtern erhältlich. Die Kirche ist geheizt. red