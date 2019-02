Kartenvorverkauf für die Sommeroperette beginnt

Ab Montag, 18. Februar, gibt es Karten für die kommende, erste Saison der Sommeroperette Heldritt zu kaufen. Am 9. August feiert die Operette "Die Landstreicher" Premiere auf der Waldbühne in Heldritt. Insgesamt sieben Vorstellungen sind geplant, zusätzlich wird es einer Pressemitteilung zufolge im Rahmenprogramm auch wieder eine Matinee geben. Diese findet am 18. August um 11 Uhr statt. Eine Revue mit Elfriede Mohrenberger, Bernhard Maxara und Alexandra Reinprecht, welche als Sopranistin bereits an den Opernhäusern in Graz, Stuttgart sowie der Wiener Staatsoper gesungen hat.

Die Sänger und Darsteller werden vom Salonorchester "sINNfonietta" aus Österreich live begleitet. Damit das Orchester eine entsprechende Bühne findet, ist der Bau eines neuen Musikpavillons geplant. Dieser wird für die gesamte Proben- und Vorstellungszeit auf einem Teil der Bühne aufgebaut sein und soll Platz für 20 Musiker bieten.

Intendant Harald Wurmsdobler sieht der anstehenden Spielzeit mit Freude entgegen: "Es ist äußerst motivierend, dass sich so viele Menschen mit so viel Energie für den Fortbestand der Operette auf der Waldbühne einsetzen. Ich freue mich auf die Spielzeit 2019!" red