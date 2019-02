Kartenverkauf für Büttenabend

Der Endspurt für die beiden "Ludschter" Büttenabende hat begonnen. Dass die "Lufos" längst zur Einrichtung in Ludwigsstadt geworden sind, wollen sie zum 21. Mal beweisen. Mit bewährtem Konzept und von der "Mauflaffnbrüggn" aus will diese fröhliche ortsansässige Spezies auch in diesem Jahr ihre Fan-Gemeinde an den Büttenabenden in der Hermann-Söllner-Halle komisch unterhalten und bespaßen. Dazu ergeht an alle "Ludschter" Bürger und Gäste aus nah und fern Einladung. Der erste Büttenabend findet am Samstag, 23. Februar, der zweite Büttenabend am Rosenmontag, 4. März, statt. Der Kartenvorverkauf für beide Abende erfolgt wie gewohnt in der Hermann-Söllner-Halle. Die Termine hierfür sind Samstag, 9., und Freitag, 15. Februar, jeweils ab 18 Uhr. Die Gaststätte öffnet um 16 Uhr, so dass an frühere Zeiten angeknüpft werden kann und sich die Wartenden mit einem "Bierkopf" oder "Gewaafe" die Zeit verkürzen können. red