Kartenbetrug: Besuch im Stadion fällt aus

Aus dem erhofften Stadionbesuch für einen 28-jährigen Bewohner des Altlandkreises und seine Freunde wird es wohl nichts. Er hatte am Wochenende vier Karten für ein Fußballspiel auf einer Internetauktionsplattform geordert und die verlangten 180 Euro auch gleich bezahlt, berichtet die Polizeiinspektion Bad Brückenau. Bislang kamen die Eintrittskarten aber nicht bei ihm an. Der Verkäufer hat auch den bestehenden Chat-Kontakt abgebrochen. Eine Recherche im Internet führte zu mehrfachen Warnungen vor der Handy-Nummer des vermeintlichen Verkäufers, da diese schon bei betrügerischen Machenschaften im Spiel war. Der Geschädigte wandte sich am Dienstag an die Polizei. Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Brückenau ermittelt nun wegen Verdacht des Warenbetrugs. pol